500+ na pierwsze dziecko – zobacz, jak złożyć wniosek i do kiedy będą realizowane wypłaty w ramach programu Rodzina 500 plus

500+ na pierwsze dziecko. Sprawdź, w jaki sposób należy złożyć wniosek przez internet i do kiedy będą wypłacane pieniądze w ramach programu Rodzina 500 plus.

500+ na pierwsze dziecko – jak złożyć wniosek?

Przypominamy, że elektroniczne wnioski o przyznanie świadczeń w ramach programu Rodzina 500 plus, można składać od poniedziałku, 1 lipca. Należy tego dokonać za pośrednictwem portalu Emp@tia, ePUAP oraz bankowości tradycyjnej. Osoby chcące złożyć wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) mogą to uczynić od czwartku, 2 sierpnia. Dokumenty będą przyjmowane w punktach wyznaczonych przez gminy, głównie ośrodkach pomocy społecznej.

Rodzina 500 plus – do kiedy będą wypłacane pieniądze?

Zasiłki 500 plus na dzieci, którym dotychczas nie przysługiwało świadczenie, mają być wypłacane sukcesywnie wraz z rozpatrywaniem wniosków. Proces wypłat rozpocznie się w lipcu, a termin przelewu będzie uzależniony od sprawności samorządów. Osoby, które nie dostaną pieniędzy w lipcu, powinny otrzymać je sierpniu lub we wrześniu z odpowiednim wyrównaniem. Przypominamy, że dotychczas zasiłek 500 plus był wypłacany od momentu, w którym złożono wniosek. Według nowego projektu, rodzice będą mieć trzy na to trzy miesiące, a środki będą naliczane od urodzenia dziecka i wypłacane z wyrównaniem. Należy jednak zaznaczyć, że program nie dotyczy polskich rodzin mieszkających za granicą. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało komunikat, w którym oznajmiło, że świadczenie 500 plus przysługuje tylko osobom mieszkającym na terenie Polski.