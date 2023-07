Rodzina opłakuje śmierć Anny i wini lekarzy. "Pomoc została jej odmówiona"

12 czerwca pogotowie ponownie zostało wezwane do domu. Bliscy Anny chcieli jechać za karetką. Wtedy członek załogi powiedział coś bardzo dziwnego. - Powiedzieliśmy, że za nimi pojedziemy. A on nam oświadczył, że mamy nie jechać, bo on jedzie jeszcze na bazę, żeby się zmienić, bo on 10 minut temu skończył pracę - relacjonuje pani Angelika, koleżanka Anny.