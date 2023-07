Niedzielski walczy o miejsce na listach. Działacze PiS wściekli na "spadochroniarza"

Minister zdrowia Adam Niedzielski ciągle jeździ w okolice Piły, gdzie ma szansę dostać "jedynkę" na listach PiS do Sejmu. Lokalni działacze partii są tym jednak oburzeni. Wskazują, że minister wykorzystuje swoje możliwości do promowania się w regionie. - Obiecuje, dary przywozi, a my co możemy? - denerwują się.