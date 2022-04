Rewolucja francuska przerwana w połowie. Europa odetchnęła, radości na Kremlu nie będzie [KOMENTARZ]

Bo ujawnieniu masakry w Buczy Macron zapowiedział, że to czerwona linia i telefony do Putina się zakończyły. Czy jednak po kampanii, w której atak na Le Pen właśnie z powodu jej niebezpiecznych relacji z rosyjskim dyktatorem okazał się skuteczny, również on nie będzie chciał złagodzić kursu, jak wcześniej? To pytanie bardziej aktualne i kluczowe niż kiedykolwiek. Dlatego że Macron pozostaje w tej kwestii najważniejszym rozgrywającym w Unii wobec krytykowanego kanclerza Niemiec, o którym można powiedzieć wiele, ale nie to, że jest tu wiarygodny.