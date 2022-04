Wybory we Francji. Są pierwsze wyniki

Wybory prezydenckie. Francuzi wybrali między Macronem a Le Pen

48,7 mln Francuzów zostało uprawnionych do głosowania w tegorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Około 70 tys. lokali do głosowania było otwartych we Francji w godzinach 8-19. W większych miastach, jak np. w Paryżu czas głosowania był wydłużony do 20. Natomiast mieszkańcy zamorskich terytoriów Francji głosowali już od 20.