Teorie spiskowe w bastionie Le Pen. "Macron jest prezydentem bogatych"

Mająca polskie korzenie Jeanine Ksiazek nie używa tak jednoznacznego języka, ale zwraca uwagę na kwestie socjalne. - Dla ludzi to ważne, wręcz podstawowe. Wiem, co mówię, bo działam też w lokalnym stowarzyszeniu dla emerytów. I język Le Pen trafia do takich ludzi. To jest poczucie, że ktoś się nami interesuje, że jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo socjalne. Tym bardziej, że bezrobocie również stanowi pewien problem – przekonuje.