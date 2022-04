Wybory we Francji. Jack Lang: Stawka między Macronem a Le Pen jest prosta - demokracja albo system autorytarny

Właśnie o to chodzi. Wnioski są właściwe. Marine Le Pen starała się pokazać w ostatnich latach taki wizerunek, który zasłoni tę radykalność. Zakryje elementy destrukcyjne. W części jej się to udało, wynik wyborczy może o tym świadczyć. Ale tylko w części. Mam wrażenie, że coraz więcej osób widzi, że niezależnie od jej autorytarnego programu nie kryją się za tym odpowiednie kompetencje. I to było doskonale widoczne podczas debaty z Macronem. Le Pen nie stanęła na wysokości zadania. Dlatego że jest politykiem bardzo średniej klasy.