Debata Macron - Le Pen przed II turą wyborów we Francji. Pojawił się "polski" wątek

Istotne miejsce w debacie prezydenckiej zajął również wątek europejski. - Francja nie jest w stanie bronić swoich interesów w Unii Europejskiej - mówiła Le Pen. Z kolei Macron oskarżył ją o chęć wyprowadzenia kraju z UE bez mówienia o frexicie. Skrytykował Le Pen za chęć narzucenia na rynku pracy preferencji narodowych. - Narodowa preferencja co do zatrudnienia to koniec jednolitego rynku europejskiego - powiedział, przekonując, że jego rywalka chciałaby podjęcia takich działań we Francji, których nie zaakceptowaliby zagraniczni partnerzy.