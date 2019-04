Rekonstrukcja rządu. Giełda nazwisk otwarta, ministrowie już się pakują

Ministerstwo spraw zagranicznych, edukacji, finansów, spraw wewnętrznych – w tych resortach już wkrótce dojdzie do istotnych zmian. Kluczowe decyzje ws. rekonstrukcji rządu przed wyborami do PE zapadną w przyszłym tygodniu. – Radzę wstrzymać się ze spekulacjami. Będą zaskoczenia – mówi nam ważny polityk PiS.

– Gdyby pan mógł zajrzeć do mojej głowy, to by pan znalazł jakieś nazwiska. Ale proszę wybaczyć, będę dyskretny – tak na przełomie lutego i marca Jarosław Kaczyński odpowiedział na pytanie RMF FM, kto zastąpi na stanowisku startującego w wyborach do Parlamentu Europejskiego szefa MSWiA.