Protest nauczycieli. "Minister Anna Zalewska do dymisji". Znamy nazwisko potencjalnego następcy

- Nauczyciele zostali postawieni pod ścianą. I mają pełne prawo protestować. Minister edukacji powinna odejść z rządu - mówią WP o sytuacji w szkołach politycy opozycji. Strajk nauczycieli znów skłonił do zadawania pytań: kto odważy się zastąpić niepopularną minister Annę Zalewską? Padło jedno nazwisko.

Odwołane lub skrócone lekcje, łączone klasy i grupy, a w niektórych miejscach całkowicie zamknięte placówki. To efekt oddolnego protestu nauczycieli, który od poniedziałku rozlewa się na całą Polskę.

- Masowe przechodzeie na L4 to dobra metoda na protest? - pytamy byłą minister edukacji Krystynę Szumilas. - A jakie mają wyjście? - odpowiada pytaniem na pytanie rozmówczyni WP.

Dlatego Szumilas nie ma wątpliwości, że obecna forma strajku - przechodzenie na zwolnienia chorobowe - jest jedyną możliwą. Niczym akt desperacji. - Wśród nauczycieli jest ciągły strach. O to, czy zostanie się zwolnionym, o pracę, o formę tej pracy. O wynagrodzenie. Nauczyciele boją się często wyrażać swoje krytyczne zdanie na temat reformy, bo boją się, że będą szykanowani - twierdzi była szefowa MEN.

- Nauczyciele często są na "gołych" etatach, nie mają opłacanych godzin ponadwymiarowych. Łączą etaty w kilku szkołach. Szumne zapowiedzi pani minister Zalewskiej o podwyżkach można włożyć między bajki. To są grosze - mówi nam Krystyna Szumilas. - Przykro mówić, ale bardziej opłaca się dziś być kasjerem w dyskoncie, niż nauczycielem - konstatuje była minister w rządzie PO-PSL. Jak dodaje, odpowiedzialność za ten chaos leży wyłącznie po stronie minister Zalewskiej, która "nie potrafi rozmawiać z nauczycielami".

Zmiana na lepsze

- Jeśli Ania zdecyduje się kandydować do Parlamentu Europejskiego , to zastąpi ją wiceszefowa MEN Marzena Machałek - usłyszeliśmy w PiS w dzień wybuchu strajku nauczycieli.

Co ciekawe, nasi rozmówcy z opozycji twierdzą, że Machałek byłaby jedynym i najbardziej rozsądnym wyborem. - Bardzo wysoko oceniamy jej kompetencje. Pytanie, czy będzie chciała przed wyborami wziąć na siebie za to wszystko odpowiedzialność - mówi jedna z polityczek opozycji, członkini sejmowej komisji edukacji.

- Do sytuacji w kontekście strajku odniesiemy się we wtorek. Odpowiemy na wszystkie pytania - zapewniła w rozmowie z WP wiceminister edukacji.

Oszukiwanie nauczycieli

- Nie udało się nauczycieli oszukać podwyżkami, bo nauczyciele zdali sobie sprawę, że te podwyżki były na ich koszt - mówi WP przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa komisji edukacji narodowej. - Zlikwidowano część dodatków, wydłużono czas awansu. To jest dla nauczycieli niesamowicie dotkliwe - zwraca uwagę nasza rozmówczyni.

Lubnauer podkreśla, że skoro rząd "tak bardzo chwali się wzrostem gospodarczym i rosnącymi płacami Polaków", to "niech nie dziwi się, że pracownicy w zawodach związanych z budżetem oczekują podwyżek". - Po co ludziom wzrost gospodarczy, skoro on się nie przekłada na ich życie? - pyta nasza rozmówczyni. Szefowa Nowoczesnej dodaje: - Ta "reforma" pokazała, że rząd wydaje miliardy złotych na nieakceptowaną zmianę, za którą nie idą podwyżki i pracownicy nic z tego nie mają.