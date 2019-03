Wybory do PE. PiS szuka nowych ministrów

Zgodnie z zapowiedzą Jarosława Kaczyńskiego sprzed niespełna roku, startujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego członkowie rządu zostaną "zrekonstruowani". – Na razie ministrowie p..rzą o urlopach na czas kampanii, a wszyscy wylecą za jednym zamachem – twierdzi nasz informator znający kulisy "układanek" na szycie władzy.

– Do rekonstrukcji rządu dojdzie jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Nazwiska nowych ministrów i "wicków"? Szukamy – mówi rozmówca Wirtualnej Polski.

Listy PiS do PE są już ułożone – wynika z naszych informacji. Lada dzień mają zostać przedstawione.

Przecieki z kontroli

Koniec listopada. Wśród dziennikarzy w Sejmie poruszenie: dziennik "Fakt" pisze, że "na Mikołajki" ma dojść do "dużej" rekonstrukcji rządu. Wymiana 5-6 ministrów, "nowe otwarcie".

– Jak to czytaliśmy, zastanawialiśmy się, który idiota to wypuścił. Dużo śmiechu było z tego powodu – mówi poityk PiS.

Jarosław wychodzi i ora

Szpica rządu

Podobnie z rekonstrukcją. Doniesienia mediów są sprzeczne: poważne dzienniki podają, że do wymiany ministrów i wiceministrów ma dojść przed wyborami do PE; inne tytuły podają, że rekonstrukcja rządu nastąpi po majowych wyborach.

Rozmówca z kierownictwa PiS: – Kandydaci do szpicy rządu wciąż są sprawdzani i dyskutowani. Na dziś nie ma nic pewnego, zupełnie szczerze.

Opozycja pyta o rząd

W rządowej układance kluczowe są dwa nazwiska: ministra spraw wewnętrznych i ministra edukacji. W wyborach do PE startują Joachim Brudziński i Anna Zalewska.

– Tak, widzę, chodzą po mediach i gadają o "urlopach". Gra pozorów. Decyzja już w ubiegłym roku została podjęta: kto kandyduje w wyborach do PE, wylatuje z rządu – mówi rozmówca z PiS.

Wedug naszych informacji, do rekonstrukcji rządu ma dojść w tym miesiącu. – Jeśli dojdzie do niej w kwietniu, to tylko dlatego, że brakuje nazwisk. Z naszego punktu widzenia, im wymianka będzie szybciej, tym lepiej. Skupienie kampanii na personaliach zadziała dla nas tylko na niekorzyść. – dodaje nasz rozmówca.