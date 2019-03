Wybory do PE. Jarosław Kaczyński rozegrał polityczne środowisko ojca Tadeusza Rydzyka

Europoseł Mirosław Piotrowski, założyciel kojarzonej z o. Tadeuszem Rydzykiem partii Ruch Prawdziwa Europa–Europa Christi, miał do końca liczyć na porozumienie z PiS ws. list do Parlamentu Europejskiego. Tyle że dla PiS temat Piotrowskiego jest "zamknięty", a partia rządząca umiejętnie rozgrywa jego środowisko.

Gra wokół list do europarlamentu po stronie prawicy – nie tylko pisowskiej – wciąż trwa.

Jeden ze znanych posłów PiS – który sam ma pewne miejsce na liście w jednym z największych wyborczych okręgów – mówi nam, że listy Zjednoczonej Prawicy są wciąż "dopinane", a kolejne nazwiska pojawiają się na nich, by... po chwili z nich zniknąć.

– Z tego, co wiem, kierownictwo partii ma ogłosić ostateczny kształt list w tym tygodniu – twierdzi nasz rozmówca.

Jak dowiadujemy się od polityków znających kulisy układanek na prawicy, do końca nie było przesądzone, czy na listach PiS ostatecznie pojawią się nazwiska polityków kojarzonych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem.

Najważniejsze w tym kontekście jest nazwisko prof. Mirosława Piotrowskiego, europosła, założyciela kojarzonej z ojcem Rydzkiem partii Europa Christi, mającej być nie tyle konkurencją dla PiS, ile "elementem nacisku" w negocjacjach dotyczących startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Rozmówca WP: – Piotrowski do końca liczył, że Jarosław "wciągnie" go na listę w Lublinie. Dlatego jego partyjka nie wykonywała dotąd żadnych otwartych przedwyborczych ruchów.

Polityk z władz PiS: – Dziś nie ma żadnych rozmów. Piotrowski to dla nas temat zamknięty.

Krupa na listach PiS

Według informacji WP, z trzeciego miejsca na liście PiS do PE w Łodzi wystartuje europosłanka Urszula Krupa, o której media wcześniej pisały, że zdecyduje się na rozbrat z partią rządzącą i dołączy do inicjatywy Mirosława Piotrowskiego (w PE zastąpiła w 2016 r. związanego z PiS Janusza Wojciechowskiego).

Polityk PiS: – Nic z tego, Urszula jest z nami. I ma realną szansę, by "przeskoczyć" drugą na liścię Joannę Kopcińską [rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego - przyp. red.]. Piotrowski został z niczym.

Ostateczna decyzja co do startu będzie należeć do samej posłanki Krupy.