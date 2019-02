Korwin-Mikke z nową inicjatywą. Okrzyki "precz z Unią Europejską"

KONFEDERACJA KORWiN, Braun, Liroy, Narodowcy - tak brzmi nazwa nowej koalicji, która podkreśla że jest pro-polską inicjatywą. "Listy do Parlamentu Europejskiego są już prawie gotowe" - mówił Janusz Korwin-Mikke.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Wtedy doszło do pierwszego zgrzytu. Prowadzący konwencję pomylił zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego". Potem głos zabrał lider ugrupowania Janusz Korwin-Mikke. "Przepraszam za długą nazwę. Ona jest tak długa, że Pani Godek się nie zmieściła" - zażartował polityk.

Hasło niepodległość

Były poseł do oraz eurodeputowany, a także wielokrotny kandydat na prezydenta Polski, podkreślał, że Polsce potrzebna jest zmiana ustroju. W kontekście wyborów europejskich powoływał się na Brexit . "Z Unii Europejskiej można wyjść. Przykład dała nam UKIP (Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa - przyp. red.). Wielka Brytania za miesiąc uzyska niepodległość" - mówił Korwin-Mikke.

Lider KORWiN odnióśł się także do tworzenia wspólnej listy w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Ona się tworzy, jest ciasno i ciężko. Już jest prawie gotowa" - stwierdził polityk. Nie podał jednak konkretnej daty ujawnienia reprezentacji KONFEDERACJI.

Korwin-Mikke zwrócił się także z apelem do wyborców - "to od was zależy czy prawica znajdzie się w Parlamencie Europejskim i Sejmie. Potem Polska się odrodzi".