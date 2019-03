Grzegorz Braun o wyborach w Gdańsku: jedno wielkie matactwo

Wygrała kandydatka PO-PiS-u - tak Grzegorz Braun skomentował zwycięstwo Aleksandry Dulkiewicz w wyborach na prezydenta Gdańska. Reżyser i prawicowy działacz zajął drugie miejsce z 12 proc. głosów, ale wybory nazywa "wielkim matactwem".

Braun był gościem wieczornego programu na antenie TV Republika. Jeden z liderów koalicji "Konfederacja", która startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, skrytykował działanie organów państwowych przy wyborach na prezydenta Gdańska.

- Monopoliści partyjni umówili się na feudalne przekazanie władzy - powiedział o zwycięstwie swojej rywalki. Braun przypomniał, że Dulkiewicz została nominowana na funkcję komisarza przez Mateusza Morawieckiego. - To pokazuje, że układ gdański jest nie do ruszenia. Premier i władze w Warszawie traktują Gdańsk, jakby to była daleka zagranica - powiedział.