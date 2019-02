Posłanka Sobecka pisze do prezesa PiS. "Oczekuję współpracy"

Anna Sobecka, posłanka PiS z Torunia, napisała list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego. Parlamentarzystka zaapelowała do prezesa partii o poszerzenie list wyborczych o "kolejne ugrupowania patriotyczne". Sobecka chce podjęcia rozmów m.in. z Kają Godek.

Sobecka zwraca się do Kaczyńskiego, jak zapewnia, "mając na względzie dobro Polski, oraz sukces Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego". Posłanka chce, by na szerokich listach Zjednoczonej Prawicy znaleźli się Mirosław Piotrowski i Marek Jurek, a także posłowie Marek Jakubiak, Robert Winnicki i działaczka Pro Life Kaja Godek.