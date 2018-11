Interwencja posłanki Sobeckiej nic nie dała. Uczelnia już szuka chętnych

Posłanka PiS Anna Sobecka nie chce, aby polskie uczelnie prowadziły studia gender. O wyjaśnienia poprosiła resort nauki i szkolnictwa wyższego. "Nie finansujemy takich kierunków" - odpowiada ministerstwo. To jednak nie koniec sprawy, bo młodzi Polacy o tożsamości płci mogą uczyć się w ramach programu Erasmus+.

Do zainteresowania się finansowaniem studiów gender toruńską posłankę PiS skłoniły komentarze internautów po październikowym zakazie takich kierunków wprowadzonym przez Viktora Orbana, premiera Węgier.

"Przedstawiciele węgierskiego rządu wskazują, że studia gender nie są nauką, lecz ideologią. Ponadto z ekonomicznego punktu widzenia kierunek nie jest racjonalny, co wskazuje, że utworzono go nie w reakcji na wymogi rynku, lecz z innych przyczyn" - napisała posłanka partii Jarosława Kaczyńskiego w interpelacji.

Resort kierowany przez wicepremiera Jarosława Gowina zapytała też o to, na ilu uczelniach publicznych w Polsce prowadzone są studia gender i czy ministerstwo rozważa ich likwidację?.

Tytuł magistra gender

Okazuje się, że w Łodzi można zdobyć nawet tytuł magistra gender. To dzięki pieniądzom z programu Erasmus+, w ramach którego Komisja Europejska przeznaczyła aż 4 mln euro w latach 2017-2021 na międzyuczelniane studia "GEMMA: Master’s Degree in Women’s and Gender Studies:.