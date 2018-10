Jarosław Kaczyński pisze list do ojca Rydzyka. Popłynęły ciepłe słowa

"Bardzo się cieszę, że tylu absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z powodzeniem działa na rzecz dobrej zmiany, że wspólnie wykuwamy lepszą przyszłość naszej ojczyzny" – napisał w liście Jarosław Kaczyński z okazji inauguracji roku akademickiego w WSKSiM, szkole ojca Tadeusza Rydzyka.

Jak stwierdził, "było to możliwe (...) za sprawą skromnego redemptorysty. To wysiłki Jego Magnificencji Rektora-Założyciela o. Tadeusza Rydzyka, jego niespożyta energia, żelazna wola oraz wizjonerska myśl, a także umiejętność jednoczenia innych wokół wspólnej, wielkiej sprawy doprowadziły do powstania WSKSiM" – zauważył.