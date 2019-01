Anna Sobecka pisze list do premiera. Chce, by do Torunia przeniesiono państwowe urzędy

- W związku z informacjami na temat planu deglomeracji, czyli przenoszenia urzędów i ważnych instytucji poza Warszawę, zwracam się z prośbą o uwzględnienie Torunia w tym projekcie - pisze posłanka Anna Sobecka do premiera Mateusza Morawieckiego.

13 stycznia na kongresie partii Porozumienie , jej lider i wicepremier Jarosław Gowin ma przedstawić plan deglomeracji, czyli przeniesienia ważnych instytucji poza Warszawę. Jak się okazuje, ta idea ma zwolenników także w Toruniu, którzy nie chcą, by ich miasto zostało pominięte.

Prośbę o uwzględnienie Torunia projekcie deglomeracyjnym, skierowała do premiera Anna Sobecka. "Deglomeracja może powstrzymać migrację młodego pokolenia i jest szansą na rozwój dla średnich i dużych miast, takich jak Chełm, Kielce, Jelenia Góra czy Toruń" - napisała posłanka PiS z Torunia.

Sobecka jest zdania, że Toruń, jako miasto uniwersyteckie z zapleczem w postaci kilku uczelni wyższych, "ma wszelkie dane, aby stać się siedzibą jednego z urzędów centralnych". Posłanka przekonuje, że to ceniony ośrodek w takich dziedzinach jak prawo, astronomia, zabytkoznawstwo i konserwatorstwo, wojskowość, oraz wiele innych.

Onet.pl przypomina, że toruńska posłanka w tej kadencji wykazała się już sporymi umiejętnościami lobbingowymi. Udało się jej m. in. doprowadzić do przeniesienia do Torunia dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Była też jedną z osób stojącą za decyzją o przekazaniu 135 mln zł na budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Toruniu.