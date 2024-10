"Rejsy skasowane". PLL LOT reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie

- Rejsy do Libanu i do Izraela są skasowane do połowy października - poinformował Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT. Wyjaśnił, że w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie PLL LOT na bieżąco analizuje sytuację i decyzje o wznowieniu operacji lotniczych będzie podejmować w oparciu o rekomendacje wydane przez regulatorów i analizy bezpieczeństwa.