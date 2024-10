"Teheran musiał odpowiedzieć". Eskalacja na Bliskim Wschodzie nieunikniona?

"Przekroczenie kolejnej czerwonej linii"

- Po pierwsze, stało się to, co było od dawna oczekiwane. Izrael rozpoczął operację lądową w Libanie. Druga sprawa - to przekroczenie kolejnej czerwonej linii, której Iran nie mógł już zignorować. Nagromadziło się zbyt wiele rzeczy. Teheran musiał zareagować, zarówno w stosunku do swoich sojuszników, jak i do swoich obywateli. Musiał wykazać się pewną wiarygodnością - tłumaczy.