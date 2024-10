Iran zdradził Hezbollah? Zadziwiająca reakcja po ataku Izraela

Według płk rez. Macieja Matysiaka, byłego wiceszefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i eksperta fundacji Stratpoints, trudno przewidzieć jak izraelski atak potrwa.- Można zakładać, że chcą "wyczyścić" z bojówkarzy Hezbollahu teren do rzeki Litani, czyli ok. 10-20 kilometrów w głąb Libanu. Już wezwali mieszkańców kilkunastu wiosek do opuszczenia domostw i zapowiedzieli, że będą strzelać do każdego pojazdu. Mogą więc użyć "walca ogniowego" przy wsparciu lotnictwa – mówi.