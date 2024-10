Alarm w Izraelu. Cały kraj na czerwono

Wcześniej przed możliwym uderzeniem Iranu ostrzegały Stany Zjednoczone. Z informacji podanych przez "The New York Times" miało ono nastąpić w ciągu najbliższych godzin. - Stany Zjednoczone mają sygnały, że Iran jest gotowy do odpalenia pocisków balistycznych w kierunku Izraela - powiedział jeden z urzędników Białego Domu w wypowiedzi cytowanej przez amerykańskie i europejskie agencje prasowe.