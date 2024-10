Jest rozkaz Bidena po irańskim ataku na Izrael

We wtorek doszło do zmasowanego ataku Iranu na Izrael. Jak podaje "The Jerusalem Post", w kierunku Izraela wystrzelono około 400 rakiet. Jednocześnie lokalne media podają, że "część irańskich rakiet przebiła izraelski system obrony powietrznej Żelazna Kopuła". Tuż przed atakiem w Tel Awiwie dwóch mężczyzn otworzyło ogień do osób stojących na przystanku autobusowym.