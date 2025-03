Razem przeciwko Orbanowi. Na liście 160 nazwisk

"Potępiamy moralnie naganne stanowisko węgierskiego rządu, który dąży do narzucenia zawieszenia broni lub 'pokoju' z Ukrainą bez warunków i gwarancji" – napisali.

Naukowcy skrytykowali również politykę byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, zarzucając mu narzucanie Ukrainie niemożliwych do spełnienia warunków pokojowych. Wśród sygnatariuszy oświadczenia znaleźli się m.in. światowej sławy biolog ewolucyjny Eoers Szathmary oraz były minister spraw zagranicznych Węgier Geza Jeszenszky.

Od dawna krytycznie nastawiony do Kijowa Orban uważa, że wspierając Ukrainę kraje UE de facto opowiadają się za kontynuowaniem wojny. Premier zapowiedział w czwartek, że zainicjuje na Węgrzech referendum dotyczące przystąpienia Ukrainy do UE.

W piątek lider opozycyjnej partii TISZA Peter Magyar stwierdził, że Ukraina nie ma szans na to, by w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat wejść do Unii Europejskiej.