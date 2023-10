Pytania o podsłuchy. Głównym celem Polska 2050?

- Długo zastanawiałem się, co z tym zrobić i wreszcie uznałem, że jedyny sposób, to publiczne zadanie pytań. Komu miałem to przekazać? Komisji służb specjalnych, która nie działa? Prokuratorowi Generalnemu, który podpisywał zgody na te podsłuchy? - powiedział "Wyborczej" Paweł Wojtunik.