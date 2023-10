Odprawa w Lucieniu. Służby podsłuchiwały opozycję? "Wahałem się, czy to powiedzieć"

- Długo zastanawiałem się, co z tym zrobić i wreszcie uznałem, że jedyny sposób, to publiczne zadanie pytań - mówi w rozmowie z gazetą. Dodał, że gdyby uzyskane przez niego informacje "chociaż częściowo znalazły potwierdzenie" to "mielibyśmy do czynienia ze spiskiem konstytucyjnym i kroczącym zamachem stanu".