Putin o broni nuklearnej. Gen. Pacek: "To nie jest nowy język. To gra słów"

Putin zmienia doktrynę wojenną? Niedawno przyznał, że Rosja nie ma mandatu do pierwszego ataku nuklearnego w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych. Równolegle grozi bronią hipersoniczną. Agnieszka Kopacz-Domańska w programie "Newsrom WP" pytała o zapowiedzi Putina gen. prof. Bogusława Packa, dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. - To nie jest nowy język. To tylko PR i gra słów - ocenił gen. prof. Bogusław Pacek. - To jest coś, co Putin stosuje na różnych etapach wojny. To zmiana retoryki: dwa kroki do przodu, dwa kroki do tyłu. Amerykanie nie mają doktryny, która pozwalałaby na używanie broni nuklearnej. To wciskanie nieprawdy (ze strony Putina - red.). Po drugie, Rosjanie mają znaną doktrynę dot. użycia broni nuklearnej. Ona mówi, że można jej użyć, gdy Rosja czuje się zagrożona. Nie należy polegać na słowach Władimira Putina. Cieszmy się z tego, że Ukraina nie ustaje w wysiłkach, ale trzeba dalej ją wspierać, bo przed nią długie zmagania z Rosją - ocenił ekspert.

