Przypadkowe odkrycie przy użyciu teleskopu Jamesa Webba. Niebywały sukces NASA

Małe, jasne światełko

Na jednym ze zdjęć wykonanych przez JWST naukowcy zauważyli małe, jasne światło. Zdjęcie zostało porównane z zapisem wykonanym w 2011 r przez Hubble’a, jednak tam nie udało się dostrzec tego światełka w galaktyce. Według ekspertów, jasny punkt przedstawia supernową, czyli eksplozję umierającej gwiazdy, oddalonej od Ziemi o 3 miliony lat świetlnych. Zdjęcia pokazują, że światło ściemniało się w ciągu pięciu dni, co nasunęło naukowcom teorię, że mają do czynienia właśnie z supernową. To zjawisko ma miejsce miejsce, gdy gwieździe kończy się "paliwo". Ciało niebieskie znacznie się rozszerza, a następnie detonuje, uwalniając tony gruzu i cząstek.