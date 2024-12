Przewoził migrantów, spowodował wypadek. W lutym dalszy ciąg procesu

W lutym Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpatrzy apelacje dotyczące wypadku kuriera przewożącego migrantów z Białorusi . Do zdarzenia doszło w 2023 roku na drodze wojewódzkiej nr 685 z Hajnówki do Zabłudowa, w pobliżu miejscowości Soce. Terenowa Toyota, prowadzona przez 35-letniego kierowcę, uciekała przed pościgiem funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Według śledczych, kierowca nie dostosował prędkości do warunków na drodze, co doprowadziło do wypadku. Auto zjechało z drogi i dachowało.