Zabił, a ciało wrzucił do jeziora. 18‑latek zatrzymany

W toku czynności prowadzonych pod nadzorem prokuratora ustalono tożsamość odnalezionego mężczyzny. To 47-letni mieszkaniec gm. Nidzica. Jeszcze tego samego dnia do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn oraz ustalono przebieg i okoliczności zdarzenia.

Jeden z zatrzymanych, 18-latek, przyznał się do zabójstwa 47-latka, a następnie wrzucenia jego ciała do zbiornika retencyjnego. Usłyszał on zarzut. Drugi z mężczyzn to zgłaszający, który po złożeniu wyjaśnień został zwolniony. Trzecia zatrzymana osoba to krewny podejrzanego – ten z kolei usłyszał zarzut zacierania śladów przestępstwa i po przesłuchaniu został również zwolniony.