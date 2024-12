Petru na kasie w Biedronce. "Akcja odebrana miażdżąco negatywnie"

Analiza przeprowadzona przez Res Futura objęła ok. 15 tys. wzmianek i komentarzy w mediach społecznościowych oraz portalach internetowych.

Zasięg akcji Petru w sieci wyniósł 45 mln, co uczyniło ją najczęściej komentowanym tematem podczas tegorocznej Wigilii. - Choć akcja miała potencjał PR-owy i wizerunkowy, to jednak, co się rzadko zdarza, została odebrana miażdżąco negatywnie - ocenił Fedorowicz.