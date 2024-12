Petru będzie pracować w Wigilię w markecie. Ujawnił szczegóły

W odpowiedzi na krytykę, że sam nie musi pracować 24 grudnia, Petru zadeklarował gotowość do pracy w Wigilię. - Dopóki nie mam sfinalizowanej papierologii, nie chcę ogłaszać, gdzie to będzie i czy na 100 proc. będzie. Na 99 proc. to się stanie - poinformował w rozmowie z Polsat News. Planowane miejsce pracy to jeden z warszawskich marketów.