Czy migranci w Polsce dostaną 502 euro miesięcznie? Wyjaśniamy burzę wokół unijnej dyrektywy

- Zgodnie z intencją, która jest zawarta w tej dyrektywie, świadczenie na rzecz migranta ma być podobne we wszystkich krajach UE. W Niemczech wynosi ono ok. 500-600 euro. Kiedy dodamy do tego wyżywienie, mieszkanie i możliwość połączenia rodzin to wychodzi, że u nas taka rodzina dwa plus dwa będzie miała dochód ok. 10 tys. zł - powiedział Jacek Saryusz-Wolski były europoseł PiS portalowi wPolityce.pl.