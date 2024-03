Przeszukanie w Sejmie. Służby weszły do pokoju posła

Służby weszły do pokoju poselskiego posła Suwerennej Polski Michała Wosia. - To jest przesłuchanie, które dokonuje się w obecności pana posła. O konieczności przeprowadzenia tych czynności został poinformowany pan marszałek Szymon Hołownia. Wyraził na to zgodę, ponieważ służby mają takie prawo (…), ale postawił warunek, żeby przy tym przeszukaniu był obecny pan poseł - przekazał szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki.