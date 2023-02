Przemysław Czarnek do dymisji? "Król jest nagi"

- To, z czym mamy do czynienia, jest wydarzeniem bez precedensu. Nie było do tej pory takiej sytuacji, żeby organizacje pozarządowe, które nie wykazują się żadnym doświadczeniem w działalności edukacyjnej, otrzymały od ministerstwa dotacje na zakup willi, posiadłości, nieruchomości, które przejdą na ich własność. W ogóle do tej pory nie było takiej praktyki. (...) Obserwujemy wyprowadzanie publicznych pieniędzy na niejasnych, nieuczciwych, nietransparentnych zasadach do fundacji, które są zaprzyjaźnione z ministrem i reprezentują jego środowisko. I to w zasadzie okazało się jedynym kryterium - mówi rozmówczyni WP.