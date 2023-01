"Nie dajemy pieniędzy lewakom". Czarnek o pieniądzach na wille

Organizacje bliskie obozowi władzy otrzymują wielomilionowe dotacje od ministerstwa edukacji na zakup nowych siedzib czy ich budowę - alarmuje TVN24. Przemysław Czarnek nie ma sobie nic do zarzucenia. Na pytanie o to, jakie było kryterium przyznawania pieniędzy, odpowiedział krótko: Nie dajemy pieniędzy lewakom i komunistom, bo to jest sprzeczne z konstytucją.