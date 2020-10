Przemysław Czarnek: "Chcemy wyeliminować te treści, które są dziedzictwem pedagogiki wstydu"

- Dzisiaj, w trzecim dniu urzędowania, spotkałem się z przedstawicielami środowisk nauczycielskich, z organizacjami związkowymi. Dziękuję im za to. Jesteśmy tu tego samego zdania: również nauczyciele chcą stacjonarnego nauczania. Wszyscy wiemy, że stacjonarne nauczanie jest nie do zastąpienia, ale mamy świadomość tego, że jest poczucie zagrożenia - powiedział Przemysław Czarnek, goszcząc na antenie TVP Info.

- Dzieci w wieku do 13 roku życia są najmniej narażone na zarażenia. Tam transmisja choroby występuje w śladowych ilościach. Według danych, które mamy od 1 września do 21 października 1,6 proc. Ognisk zakażeń pochodzi ze środowisk szkolnych. To niewielki odsetek. Dlatego rozpoczęliśmy od szkół średnich, ale sytuacja nie poprawia się, tylko stopniowo się pogarsza, dlatego musimy na bieżąco reagować. Rozumiemy obawy nauczycieli, którzy woleliby uczyć stacjonarnie, ale będziemy podejmować decyzje, by w klasach 6,7 i 8 przechodzić na nauczanie hybrydowe bądź zdalne - dodał.