Przełom ws. Saakaszwilego? Jeszcze dziś ważna decyzja

Polska misja medyczna ruszy do Saakaszwilego? Decyzja już wkrótce

Wicemarszałek Gosiewska w Studiu PAP pytana o to, co dzieje się w sprawie uzyskania zgody na uruchomienie misji medycznej, której patronuje 27 państw Unii Europejskiej odpowiedziała, że "w tej chwili czekamy już na ostateczną zgodę strony gruzińskiej, by polscy medycy mogli wejść do szpitala i przebadać gruntownie prezydenta Saakaszwilego". - Mam nadzieję, że to dzisiaj nastąpi - dodała.