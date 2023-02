Stan zdrowia Saakaszwilego. Pokazali nagranie ze szpitala

Wyrok byłego prezydenta Gruzji

Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013, odsiaduje wyrok sześciu lat więzienia, wydany w 2016 roku za nadużywanie władzy, co on i jego zwolennicy uważają za karę motywowaną politycznie. Do więzienia trafił w październiku 2021 roku, po czym prowadził kilka strajków głodowych. Pod koniec 2021 roku został zabrany do szpitala. Jego prawnicy starali się o zawieszenie wyroku, aby umożliwić mu wyjazd na leczenie za granicę.