Węgrzy znów wbrew UE. Budapeszt blokuje pomoc dla Saakaszwilego

Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili jest w krytycznym stanie. Bruksela chciała wystosować do władz w Tbilisi protest w jego sprawie i zaproponować, by politykowi przerwano odbywanie kary do czasu powrotu do zdrowia. Takie rozwiązanie dopuszcza gruziński kodeks karny. Do wystosowania protestu konieczna jednak była jednomyślność wszystkich krajów UE. Węgrzy jako jedyni zagłosowali przeciw.