Finowie i Szwedzi wystawieni do wiatru. Węgry złamały obietnicę

Rozczarowanie w Helsinkach. Węgry wycofały się z obietnic i przełożyły rozpoczęcie ratyfikacji NATO przez Finlandię. Parlament w Budapeszcie zajmie się sprawą dopiero pod koniec lutego. Na dodatek nie wiadomo, jak długo potrwają procedury. To znaczy, że moment przyjęcia Finów do sojuszu znów się odracza do trudnych do określenia terminów. Decyzja Węgrów dotyczy również Szwecji.