Fiński dowódca: "Coś się dzieje" w Ukrainie

Zauważa, że "interesujący" jest ewentualny udział w tej operacji Białorusi. Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka powiedział we wtorek, że jego kraj jest "już gotowy" do zaoferowania Rosji pomocy. Koncentracja we wschodniej Ukrainie nie wyklucza zatem ataków z północy.