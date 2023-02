Finowie chcą już teraz do NATO. Nie mają cierpliwości czekać na Szwecję

Kraj nie powinien czekać na ratyfikację członkostwa Szwecji w Pakcie Północnoatlantyckim i niezależnie od harmonogramów zabiegać o przyjęcie do sojuszu teraz - Finowie jednoznacznie opowiedzieli się w ankiecie przeprowadzonej przez gazetę "Ilta Sanemat". W czwartek do Sztokholmu przybyła premier Sanna Marin, która zapewniła, że Finlandia i Szwecja będą wspólnie kontynuować drogę do NATO