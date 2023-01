Turcja znowu się stawia ws. NATO. Ultimatum pod adresem Szwecji

Turcja ciągle torpeduje plan przystąpienia Szwecji do NATO. We wtorek Mevlut Cavusoglu, turecki minister spraw zagranicznych, wyraził gotowość przystąpienia do rozmów w momencie, gdy "Sztokholm wypełni swoje zobowiązania". - Obecnie nie ma jednak szans na naszą zgodę na przystąpienie Szwecji do NATO - podkreślił.