Erdogan zabiera głos ws. dostaw czołgów. "To nie pomoże"

Erdogan podkreślił, że "Ankara jest gotowa, by odegrać rolę mediatora" podczas negocjacji, które doprowadzą do ostatecznego zakończenia brutalnej rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Turecki prezydent stwierdził, że "oczekuje wsparcia ze strony Europy i świata, by wezwać kraje do rozpoczęcia rozmów, a ostatecznie także do zawarcia pokoju".