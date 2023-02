Ostra reakcja Zacharowej ws. Polski. "Zagrajmy w otwarte karty. Boicie się"

- Pomysł (prezesa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego - przyp. red.) Thomasa Bacha, by dopuścić Rosjan, pod warunkiem przestrzegania nieakceptowalnych dla naszego kraju roszczeń, wydawał się dla niektórych krajów niewystarczający. Skrytykował go m.in. polski minister sportu Kamil Bortniczuk, który nie tylko wygłaszał antyrosyjskie oświadczenia, ale także ogłosił plany stworzenia koalicji przeciwko udziałowi reprezentacji narodowych Rosji i Białorusi w Igrzyskach Olimpijskich w 2024 roku. To jest coś, co jest sprzeczne z ideą świata sportu - powiedziała Zacharowa cytowana przez kremlowską agencję informacyjną RIA Novosti.