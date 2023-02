Skandaliczny ruch Wiednia. Chcą przyjąć rosyjską delegację

Austria ogłosiła, że zezwoli rosyjskiej delegacji na udział w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE, które odbędzie się 24 lutego w Wiedniu. Decyzja spotkała się z krytyką innych członków organizacji. Ukraiński dyplomata wskazał, że kremlowscy politycy wykorzystają spotkanie do "propagandowego show". Zgoła inaczej potraktowano natomiast czterech rosyjskich dyplomatów urzędujących na co dzień nad Dunajem. Uznano ich za persona non grata.