Bulwersujące słowa. Orban mówi "nie"

"Dziś zwiększamy nasze wsparcie dla Ukrainy w jej walce z nielegalną agresją Rosji. Unijna Misja Wsparcia Wojskowego będzie szkolić ukraińskie siły zbrojne, aby mogły kontynuować odważną walkę. EUMAM to nie tylko misja szkoleniowa, to wyraźny dowód na to, że UE będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne" - oświadczył wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell.