Karczewski ocenia protest medyków. Pielęgniarka o jego wpisie: nie tylko senator leczy w Polsce ludzi

Z kolei jak podkreśla dr Kłudowska w rozmowie z WP, dialog z ministrem i premierem to fikcja. - Premier, mimo zapewnień ministra zdrowia, nie pojawił się na spotkaniu z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym. A my już mamy dosyć niepoważnego traktowania. Publiczna ochrona zdrowia umiera. Na co dzień w ciszy. Do końca będziemy starać się ją ratować, dla dobra nas i pacjentów - zapewnia wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.