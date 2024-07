Prezydent Andrzej Duda stanie w obronie polskich mediów. Spodziewany podpis pod ustawą

Jak pisał redaktor naczelny Wirtualnej Polski Paweł Kapusta, z jednej strony big techy zarabiają na pracy wydawców i dziennikarzy, a z drugiej - coraz mocniej kontrolują to, co dociera do czytelników. "I dlatego tak ważne jest, by nie umacniać jeszcze bardziej ich pozycji. Wielkie platformy cyfrowe nie będą ujawniać afer rządu, korupcji czy skandalicznych warunków panujących w placówkach dla dzieci. Robią to media, które jednak do prawidłowego funkcjonowania potrzebują zarabiać, a nie oddawać swoją pracę innym firmom praktycznie za darmo" - zwracał uwagę naczelny WP.